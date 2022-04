ட்விட்டரில் இணைந்த பிரபலம்...ஒரே நாளில் 39000 ஃபாலோயர்ஸ்

சென்னை : பிரபல நடிகர், நடிகைகளையே மிஞ்சும் அளவிற்கு சினிமா பிரபலம் ஒருவர் சோஷியல் மீடியாவில் இணைந்த ஒரே நாளிலேயே 39,000 ஃபாலோயர்களை பெற்றுள்ளது சினிமா உலகை சேர்ந்த அனைவருக்கும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

டாப் ஹீரோக்கள், ஹீரோயின்களுக்கு இணையாக டைரக்டர்களுக்கும் தனி ரசிகர் பட்டாளம் உருவாகி வருகிறது. சமீப காலமாக ரசிகர்களின் ஃபேவரைட் டைரக்டர்களின் பட்டியலில் இணைபவர்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருகிறது. ஷங்கர், வெற்றிமாறன், பாண்டிராஜ், விக்னேஷ் சிவன் என வித்தியாசமான படங்களை இயக்கி ரசிகர்களை கவர்ந்த டைரக்டர்களில் சுதா கொங்கராவும் ஒருவர்.

ஒரே வாரத்தில் ரூ.750 கோடியை கடந்த ஆர்ஆர்ஆர் படத்தின் கலெக்ஷன்... தொடர்ந்து வசூல் சாதனை!

English summary

Director Sudha kongara yesterday joins in twitter. She started her official twitter page. She got more than 39,000 followers with in a single day. And she got 50,000 likes for her firt tweet.