சுதா கொங்காரா இன்னொரு ஜெயலலிதா... இயக்குநராக அவருடைய திறமையை ஒப்பிட்ட குணச்சித்திர நடிகர்

சென்னை: இயக்குநர் சுதா கொங்கார தற்சமயம் சூரரை போற்று திரைப்படத்தை ஹிந்தியில் ரீமேக் செய்து கொண்டிருக்கிறார்.

தமிழில் கடைசியாக பாவ கதைகள் என்கிற ஆந்தோலோஜியில் தங்கம் என்கிற பகுதியை இயக்கியிருந்தார்.

இந்நிலையில் நடிகர் சூப்பர் குட் சுப்ரமணி இயக்குநர் சுதா கொங்கார பற்றியும் அவர் பணிபுரியும் விதம் பற்றியும் ஒரு பேட்டியில் கூறியிருக்கிறார்

English summary

Director Sudha Kongara is currently remaking Soorarai Potru Movie in Hindi. She had directed the last Tamil anthology Pava Kathaigal called Thangam. In this case, the actor Super Good Subramani has spoken about the director Sudha Kongara and her way of working in an interview.