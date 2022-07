ஏகே 63 டைரக்டர் இவர் தானா...அஜித்திற்கு எந்த மாதிரி கதை வச்சிருப்பார்?

சென்னை : நேர்கொண்ட பார்வை, வலிமை படங்களைத் தொடர்ந்து தற்போது ஹெச்.வினோத் இயக்கும் ஏகே 61 என தற்காலிகமாக பெயரிடப்பட்ட படத்தில் நடித்து வருகிறார் அஜித். இதில் அஜித் இரண்டு விதமான கெட்அப்களில் நடிக்கிறார்.

வலிமை படத்தில் போதைப் பொருள் கடத்தல், அதற்காக வழிப்பறி செய்ய வேலையில்லாத இளைஞர்கள் பயன்படுத்தப்படுவதை படமாக காட்டினார். தற்போது ஏகே 61 படத்தில் வங்கிக் கொள்ளையை மையமாகக் கொண்ட கதையை படமாக்கி வருகிறார்.

அஜித் ஏகே 61 படத்தில் நெகடிவ் ரோலில் நடித்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. இதற்காக தான் நீண்ட தாடியுடன் இருக்கும் வயதான தோற்றத்தில் அஜித் காணப்படுவதாக சொல்லப்படுகிறது.

போத்தனூர் தபால் நிலையம் படத்தின் அடுத்த பாகங்கள் பத்தி தெரியுமா?: இயக்குநரே இப்படி சொல்லிட்டாரே!

English summary

In her recent press meet, Sudha Kongara said that she will direct Ajith. But she planned one by one movies. She need 3 years for a single film. Fans are confused on Sudha KOngara's words.