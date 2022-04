மீண்டும் இணையும் சூரரைப் போற்று டீம்...இதுவும் பயோபிக் படமா ?

சென்னை : வரிசையாக அடுத்தடுத்த படங்களில் கமிட்டாகி வரும் சூர்யா, வாடிவாசல் படத்திற்கு பிறகு மீண்டும் சூரரைப் போற்று டைரக்டர் சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் புதிய படம் ஒன்றில் நடிக்க போவது உறுதியாகி உள்ளது.

கொரோனா காலத்திலும் விடாமல் அடுத்தடுத்த படங்களில் நடித்து, ஓடிடியில் ரிலீஸ் செய்து பாராட்டை பெற்று சர்வதேச கவனத்தை ஈர்த்தவர் சூர்யா. தற்போது எதற்கும் துணிந்தவன் படத்தை தொடர்ந்து பாலா இயக்கும் புதிய படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் கன்னியாகுமரியில் நடந்து வருகிறது.

English summary

Recently director Sudha Kongara in her tv interview that she will direct Suriya again in new project. This movie will be real life based story or biopic. Storyline not yet decided. Now Suriya is in shoot of Bala movie at Kaniyakumari.