மருத்துவ காரணங்களுக்காக வெளியேறிய நமீதா மாரிமுத்து....உறுதிப்படுத்திய சுதா மம்மி

சென்னை : பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 5 போட்டியில் 18 பேர் போட்டியாளர்களாக கலந்து கொண்டுள்ளனர். இதுவரை பிக்பாஸ் வரலாற்றில் இல்லாத வகையில் முதல் முறையாக திருநங்கையான நமீதா மாரிமுத்து போட்டியாளராக பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் சென்றார்.

முதல் வாரம் சிறு சிறு உரசல்கள் மற்றும் கலகலப்பாக சென்றது. இன்றும், நாளையும் கமல் வரும் எபிசோட்கள் ஒளிபரப்பாக உள்ளன. இதனால் கமல், போட்டியாளர்களின் செயல்பாடுகள் குறித்து என்ன சொல்ல போகிறார், எளிமினேஷன் இந்த வாரமே துவங்குமா என்பதை தெரிந்து கொள்ள ரசிகர்கள் ஆர்வமாக காத்திருக்கின்றனர்.

போட்டியாளர்களை தனித்தனியாக கலாய்க்கும் கமல்...கலகலப்பான பிக்பாஸ் ப்ரோமோ

Namitha Marimuthu who was the first transgender participated in bigg boss. now she was walked out from bigg boss house. her closed sudha mummy also confirmed this information. for medical reasons she walked out from bigg boss show.