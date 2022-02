Announcement Alert...தலைவர் 169 ஆ – பீஸ்ட் ஆ... சன் பிக்சர்ஸ் வைத்த சஸ்பென்ஸ்

சென்னை : இன்று மாலை முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்று வெளியிடப்பட உள்ளாக சன் பிக்சர்ஸ் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் ஸ்பெஷல் வீடியோ ஒன்றுடன் வெளியிட்டுள்ளது. இதனால் ரசிகர்கள் தலைவர் 169 ஆ அல்லது பீஸ்ட் ஆ என கேட்டு வருகின்றனர்.

சன் பிக்சர்ஸ் அடுத்தடுத்து பெரிய நடிகர்களின் மெகா பட்ஜெட் படங்களை தயாரித்து வருகிறது. அண்ணாத்த படத்தை தொடர்ந்து, சூர்யாவின் எதற்கும் துணிந்தவன், விஜய்யின் பீஸ்ட் படங்களை தயாரித்து வருகிறது. இதில் எதற்கும் துணிந்தவன் மார்ச் 10 ம் தேதி ரிலீசாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பீஸ்ட் படமும் ரிலீசிற்கு தயாராகி வருவதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

Sun pictures announced in twitter that announcement alert, massive announcement will be made today at 6 pm. Fans are eagerly waiting for that bigg announcement. Fans ask whether this announcement is about thalaivar 169 or beast update.