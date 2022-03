சன் பிக்சர்ஸின் அடுத்த ரிலீஸ் பிளான்...யாருடைய படம் தெரியுமா ?

சென்னை : ரஜினி, விஜய், சூர்யா என அடுத்தடுத்து டாப் ஸ்டார்களின் படங்களை தயாரித்தும், ரிலீஸ் செய்தும் வருகிறது சன் பிக்சர்ஸ். சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிக்கும் படங்களும் தொடர்ந்து பிளாக் பஸ்டர் வெற்றியை பெற்று வருகின்றன.

ரஜினியின் அண்ணாத்த படத்தை தொடர்ந்து சூர்யாவின் எதற்கும் துணிந்தவன் படமும் தியேட்டர்களில் ரிலீசாகி குடும்ப ஆடியன்ஸ் கொண்டாடும் படமாக இருந்து வருகிறது. எதற்கும் துணிந்தவன் படமும் கோடிக்கணக்கில் வசூலை அள்ளி வருகிறது. இதைத் தொடர்ந்து சன் பிக்சர்ஸ் தயாரித்துள்ள அடுத்த படமான விஜய்யின் பீஸ்ட் படமும் ரிலீசுக்கு தயாராகி வருகிறது.

English summary

According to latest sources, after Vijay's Beast release Sun pictures planned to release Dhanush's Thiruchittrambalam. This movie was planned to release on July 1st in theatres. After a 3 contionous flop in ott, now Dhanush to ready for theatrical release.