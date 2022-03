ஏப்ரல் 2 ல் பீஸ்ட் டிரைலர்...நம்ம ஆட்டம் இனி வேற மாறி இருக்கும்...மாஸாக அறிவித்த சன் பிக்சர்ஸ்

சென்னை : ஏப்ரல் 2 ம் தேதி விஜய்யின் பீஸ்ட் பட டிரைலர் வெளியிடப்பட உள்ளதாக சன் பிக்சர்ஸ் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. சத்தமில்லாமல், சஸ்பென்சாக வித்தியாசமான வீடியோவுடன் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

விஜய் நடித்துள்ள பீஸ்ட் படம் ஏப்ரல் 13 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது. இதனால் படத்தின் அப்டேட் எப்போது வரும், டீசர் எப்போது வரும், டிரைலர் எப்போது என விடாமல் சோஷியல் மீடியாவில் ரசிகர்கள் கேட்டு வருகிறார்கள். ஆனால் எந்த தகவலும் வெளி வராததால் விஜய் ரசிகர்கள் பயங்கர அப்செட்டில் இருக்கிறார்கள்.

வெண்பா வில்லத்தனம் பண்ணி பார்த்திருப்பீங்க...ஆனா மேக்கப் இல்லாம பார்த்திருக்கீங்களா?

English summary

Atlast Sun Pictures officially announced that Vijay's Beast trailer will be released on April 2nd at 6pm. And they released a video glimpse with Vijay wearing an oxygen mask and captioned, "Namma aattam inimey vera maari irukum." Vijay's fans celebrate this announcement.