விஜய்சேதுபதியை கடைசி நேரத்தில் கழட்டி விட்டதா சன் பிக்சர்ஸ்? கார்த்திக் சுப்புராஜ் என்ட்ரி ஏன்?

சென்னை: சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் பொன்ராம் இயக்கத்தில் விஜய்சேதுபதி, அனுக்ரீத்தி வாஸ் நடிப்பில் உருவாகப் போவதாக அறிவிக்கப்பட்ட திரைப்படம் திடீரென கார்த்திக் சுப்புராஜின் ஸ்டோன் பென்ச் பேனரில் உருவாகி வருவது ஏன்? என்கிற கேள்வியை ரசிகர்கள் எழுப்பி உள்ளனர்.

சன் பிக்சர்ஸ் கடந்த ஆண்டு விஜய்சேதுபதியின் புதிய படத்தை தயாரிக்கப் போவதாக அறிவித்து இருந்தது. ஆனால், அதன் பின்னர், அந்த படத்தை பற்றிய எந்தவொரு பேச்சுக்களுமே இல்லை.

ஷிவானி நாராயணன் இந்த படத்தில் போலீஸ் அதிகாரியாக நடித்து வருகிறார் என போஸ்ட் போட்டு பல மாதங்கள் ஆகி விட்டன. இந்நிலையில், இப்படியொரு அறிவிப்பு வந்திருப்பது பலரையும் ஷாக் ஆக்கி உள்ளது.

பிபாஷா பாசு- கரண் சிங் குரோவர் ஜோடிக்கு குழந்தை பிறந்தது..குவியும் வாழ்த்து!

English summary

Sun Pictures out and Karthik Subbaraj’s Stone Bench in for Vijay Sethupathi's DSP movie shocks fans and Cinema Industry. Vijay Sethupathi plays a cop role in this movie and Anukreethy Vas and Shivani Narayanan playing lead roles in this movie.