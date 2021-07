ஹேப்பி பர்த் டே தனுஷ்... வாழ்த்துடன் சன் பிக்சர்ஸ் வெளியிட்ட மாஸ் ஆக்ஷன் வீடியோ

சென்னை : டைரக்டர் கஸ்தூரி ராஜாவின் மகனும், டைரக்டர் செல்வராகவனின் தம்பியுமான தனுஷ், 2002 ம் ஆண்டு கஸ்தூரி ராஜா இயக்கிய துள்ளுவதோ இளமை படத்தின் மூலம் ஹீரோவாக அறிமுகம் ஆனார். தற்போது தமிழ், இந்தி, ஆங்கிலம் ஆகிய மொழிகளில் 44 படங்களில் நடித்துள்ளார்.

Dhanush Unknown Facts | இதலான் பார்த்த Dhanushகு பயமாம் | Dhanush Biography | Filmibeat Tamil

நடிகர், தயாரிப்பாளர், இயக்குனர், பின்னணி பாடகர், பாடலாசிரியர், திரைக்கதை எழுத்தாளர், நடன கலைஞர் என பல திறமைகளைக் கொண்ட தனுஷ் இது வரை சிறந்த நடிகருக்காக 2 முறை தேசிய விருது பெற்றுள்ளார்.

English summary

Due to the occassion of Dhanush's birthday sun pictures released mass action video as birthday gift. On the otherhand D43 team has planned to release the firstlook of this film today.