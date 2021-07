எதற்கும் துணிந்தவன்...டைட்டிலுடன் மிரட்டலாக வெளியான சூர்யா 40 ஃபஸ்ட்லுக்

சென்னை : நடிகர் சூர்யா தற்போது வரிசையாக பல படங்களில் நடித்து வருகிறார். பாண்டிராஜ் இயக்கும் சூர்யா 40, வெற்றி மாறன் இயக்கும் வாடிவாசல், கவுதம் மேனன் இயக்கும் நவரசா ஆந்திராலஜி வெப் சீரிஸ் உள்ளிட்டவற்றில் நடித்து வருகிறார்.

சூர்யாவின் 40 வது படமான சூர்யா 40 படத்தை சன் பிக்சர்ஸ் தயாரித்து வருகிறது. பிரியங்கா மோகன், சத்யராஜ், சரண்யா பொன்வண்ணன், தேவதர்ஷினி, ஜெயபிரகாஷ், இசவரசு உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். இமான் இசையமைக்கிறார்.

'சர்பட்டா பரம்பரை’ பட வாய்ப்பை தவறிட்ட பிரபல நடிகர்… ஆர்யாவை பார்த்து பொறாமைப்படும் ரசிகர்கள் !

English summary

Today Sun pictures released Suriya 40 firstlook with titled as Etharkum thunindhavan on the occassion suriya's 46 th birthday. because of first look release Suriya40 firstlook hastag was trending in social media. Suriya fans celebrate this first look poster as suriya's birthday treat.