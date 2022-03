கையில் Gun உடன் விஜய்...செம ஸ்டையிலான பீஸ்ட் அன்சீன் ஸ்டில்...சன்டேவை ஃபன்டே ஆக்கிய சன் பிக்சர்ஸ்

சென்னை : விஜய்யின் பீஸ்ட் படம் ஏப்ரல் 13 ம் தேதி ரிலீசாகிறது என சன் பிக்சர்ஸ் அறிவித்ததில் இருந்தே கொண்டாட்டத்தை துவக்கி விட்டனர் ரசிகர்கள். இந்நிலையில் வார விடுமுறை நாளில் ரசிகர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுக்கும் இனிப்பாக அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது சன் பிக்சர்ஸ்.

நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்துள்ள பீஸ்ட் படம் ஏப்ரல் 13 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது. படத்தை மிக பிரம்மாண்டமாக ரிலீஸ் செய்ய சன் பிக்சர்ஸ் ஏற்பாடு செய்து வருகிறது. படத்தின் வெளியீட்டு உரிமம் இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு மிக அதிக தொகைக்கு விற்கப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Sun pictures released Vijay's stylish Beast unseen still. In this still, Vijay posed with gun in stylish way.Yesterday Poooja hegde also shared one unseen still of beast in Jolly oh gymkhana song shoot.