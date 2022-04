பீஸ்ட் டிரைலர் ரெடி...வெயிட்ட காட்டிர்லாமா நண்பா...வேற லெவல் மாஸ்

சென்னை : பீஸ்ட் டிரைலர் இன்று ரிலீசாக உள்ளதை விஜய் ரசிகர்கள் ஒரு பக்கம் திருவிழாவாக கொண்டாடி வருகிறார்கள் என்றால், சன் பிக்சர்ஸ் மாஸ் கிளப்பி வருகிறது. இதனால் பீஸ்ட் டிரைலர் மீதான எதிர்பார்ப்பு எகிறி உள்ளது.

விஜய் நடித்துள்ள பீஸ்ட் படம் ஏப்ரல் 13 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது. சன் பிக்சர்ஸ் தயாரித்துள்ள இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார். ரசிகர்கள் அதிகம் எதிர்பார்க்கும் படங்களில் இதுவும் ஒன்று. இந்த படத்தை உலகம் முழுவதும் பிரம்மாண்டமாக ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது.

English summary

Today Beast trailer will be released at 6pm. Because of Beast trailer release Sun pictures shared Vijay's recent movies mass entry mixing video. Indirectly sun pictures said that Beast trailer was the mass entry of Beast release.