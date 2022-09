ட்ரெண்டிங்கில் பொன்னியின் செல்வன் புதிய ப்ரோமோ…. சன் டிவிக்கு கிடைத்த தொலைக்காட்சி உரிமை!

சென்னை: மணிரத்னம் இயக்கியுள்ள 'பொன்னியின் செல்வன்' திரைப்படம் வரும் 30ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

பொன்னியின் செல்வன் படம் வெளியாகவுள்ளதை முன்னிட்டு, அடுத்தடுத்து ப்ரோமோஷன் நடைபெற்று வருகிறது.

இந்நிலையில், பொன்னியின் செல்வன் படத்தின் சாட்டிலைட் உரிமையை சன் டிவி கைப்பற்றியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Mani Ratnam's directed Ponniyin Selvan film new promo is out now. The film will hit theatres worldwide on the 30th. It has been reported Sun TV has bought Ponniyin Selvan satellite rights for 25 crores