லைகா தயாரிப்பில் சயின்ஸ் பிக்சன் படமா…? அஜித் பட இயக்குநருக்கு இதெல்லாம் சரியா வருமா...?

சென்னை: சுந்தர் சி இயக்கிய காஃபி வித் காதல் திரைப்படம் நவம்பர் 4ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.

ஜீவா, ஸ்ரீகாந்த், ஜெய் உள்ளிட்ட பலர் நடிப்பில் வெளியான இந்தப் படம் ரசிகர்களிடம் ஓரளவு வரவேற்பைப் பெற்றது.

இந்நிலையில், காஃபி வித் காதல் படத்தை தொடர்ந்து சுந்தர் சி இயக்கவுள்ள புதிய படம் குறித்த தகவல் கோலிவுட்டில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Sundar C directed Coffe with Kadhal film was released on November 4th. Following this, Sundar C will direct the film with Lyca and Red Giant banner. It has been reported that this film is going to be a big-budget in the Science fiction genre.