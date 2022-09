10 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்த சுந்தரபாண்டியன்..விஜய் சேதுபதிக்கு திருப்புமுனை படம்

விஜய் சேதுபதியை முக்கிய ரோலில் அடையாளம் காட்டிய படம் சுந்தரப்பாண்டியன் இந்தப்படம் வெளியாகி இன்றுடன் 10 ஆண்டுகள் ஆகிறது.

சசிகுமார் கதாநாயகனாகவும், சூரி அவரது நண்பராகவும் நடித்த முக்கோண காதல் கதை. ஆனால் உடனிருந்தே கொல்ல முயலும் துரோகியாக விஜய் சேதுபதி நடித்திருப்பார்.

ஒரு வித்தியாசமான கதைக்கருவை திரைப்படமாக்கி வெற்றிக்கண்டிருப்பார் இயக்குநர் எஸ்.ஆர்.பாண்டியன்.

English summary

Sundarrapandyan is the movie that introduced Vijay Sethupathi in the lead role. It has been 10 years since the release of this film. A love triangle story is starring Sasikumar as the protagonist and Suri as his friend. But Vijay Sethupathi will have played the traitor who tries to kill Sasi Kumar.