தனுஷின் கேப்டன் மில்லரில் இணையும் லோகேஷ் கனகராஜ் பட ஹீரோ: இன்னும் கொஞ்சம் மாஸ் அப்டேட் வேணுமா?

சென்னை: தனுஷின் நானே வருவேன் பட டீசர் வெளியாகி ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

நானே வருவேன் செப்டம்பரில் வெளியாகவுள்ள நிலையில், தனுஷ் அடுத்து கேப்டன் மில்லர் படத்தில் நடிக்கவுள்ளார்.

அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கும் இந்தப் படத்தில் முன்னணி நடிகர்கள் இணைந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Dhanush will next act in Captain Miller, directed by Arun Matheswaran. This film shooting will begin soon. It has been reported that Sundeep Kishan and Malayalam actor Sumesh Moore will star in Captain Miller.