தயாரிப்பாளர் என்னை ஏமாற்றிவிட்டார்..நீதி கேட்டு நிர்வாண போராட்டம் நடத்திய துணை நடிகை!

ஹைதராபாத் : பிரபல தயாரிப்பாளர் பன்னீ வாசு தன்னை ஏமாற்றி விட்டதாக துணை நடிகை சுனிதா போயா நிர்வாண போராட்டத்தில் ஈபட்டுள்ளார்.

தெலுங்கு திரையுலகில் மிக புகழ் பெற்ற தயாரிப்பாளர்களில் ஒருவராக இருப்பவர் பன்னீ வாசு. இவர் பல ஹிட் படங்களை கொடுத்துள்ளார்.

பிரபல தயாரிப்பாளர் மீது துணை நடிகை குற்றம் சாட்டி நிர்வாண போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளது டோலிவுட் சினிமா வட்டாரத்தில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

English summary

junior artist Sunitha Boya has been alleging that producer Bunny Vasu had cheated her for some time now. she suddenly Nude Protest on Geetha Arts office at Jubilee Hills Road