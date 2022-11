Sunny Leone: கணவருடன் மோசடி வழக்கில் சிக்கிய சன்னி லியோன்.. கேரள நீதிமன்றம் போட்ட திடீர் உத்தரவு!

திருவனந்தபுரம்: விரைவில் சன்னி லியோன் நடித்த ஓ மை கோஸ்ட் திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியாக காத்திருக்கிறது.

சமீபத்தில் அதுதொடர்பாக சென்னையில் நடந்த பிரம்மாண்ட நிகழ்ச்சியில் பாலிவுட்டின் கவர்ச்சி நடிகை சன்னி லியோன் கலந்து கொண்டார். அந்த விழாவில் சதீஷ் தர்ஷா குப்தா ஆடை பற்றி பேசியது பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பியது.

இந்நிலையில், தற்போது 2019ல் போடப்பட்ட பண மோசடி வழக்கு தொடர்பாக கேரள உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது

சன்னி லியோன், தர்ஷா என்ன டிரெஸ் பண்ணனும் நீங்க சொல்லக் கூடாது.. சதீஷை விளாசிய மூடர்கூடம் நவீன்!

English summary

Sunny Leone and Daniel Webber cheating case stayed by Kerala High Court. Sunny Leone next seen in a Tamil film titled Oh My Ghost. Recently, She came to Chennai for a grand pre release function of OMG.