’மம்மி’ பட பேய் மாதிரி மிரட்டுறாரே சன்னி லியோன்.. ஓ மை கோஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் லுக் ரிலீஸ்!

சென்னை: கவர்ச்சி குயின் சன்னி லியோனின் தமிழ்ப் படமான ஓ மை கோஸ்ட் படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியாகி உள்ளது.

விஜய்சேதுபதி மற்றும் இயக்குநர் வெங்கட் பிரபு தற்போது தங்கள் ட்விட்டர் பக்கத்தில் சன்னி லியோனின் அட்டகாசமான ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரை வெளியிட்டுள்ளனர்.

யோகி பாபு, தர்ஷா குப்தா, சதீஷ், ஜிபி முத்து உள்ளிட்ட ஏகப்பட்ட நடிகர்கள் இந்த படத்தில் நடித்துள்ளனர்.

