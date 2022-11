என் குழந்தைக்கு என்னோட DNA இருக்கணும்னு எந்த அவசியமும் இல்லை.. சன்னி லியோன் பளிச் பேட்டி!

சென்னை: சன்னி லியோன், தர்ஷா குப்தா, யோகி பாபு, சதீஷ், ஜிபி முத்து உள்ளிட்ட பல பிரபலங்கள் நடிப்பில் உருவாகி உள்ள காமெடி பேய் படமான ஓ மை கோஸ்ட் விரைவில் வெளியாக காத்திருக்கிறது.

அந்த படத்தின் ப்ரீ ரிலீஸ் நிகழ்ச்சி சென்னையில் நேற்று பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்றது. விஜே அர்ச்சனா, ஆர்ஜே விஜய் ஒன்றாக இணைந்து தொகுத்து வழங்கிய நிகழ்ச்சியில் சதீஷ், ஜிபி முத்து உள்ளிட்ட பிரபலங்கள் பங்கேற்றனர்.

பட்டுச்சேலை கட்டிக் கொண்டு அழகான தமிழ்ப்பெண்ணாகவே சன்னி லியோன் காட்சி அளித்தார். இந்நிலையில், பிரபல யூடியூப் சேனலுக்கு அவர் அளித்த பேட்டி டிரெண்டாகி வருகிறது.

இதுக்குத்தான் பிக் பாஸ் வீட்டை விட்டு போனாரா.. சன்னி லியோனுக்கே பால்கோவா ஊட்டிவிட்ட ஜிபி முத்து!

English summary

Sunny Leone says "Doen't need my DNA for my kids" in a recent interview. She also opens up about her periods time shooting situations on that interview. Yesterday Sunny Leone attends Oh My Ghost pre release function at Chennai.