நம்பர் ஒன்.. நம்பர் டூ எல்லாம் பாப்பா விளையாட்டு.. சூப்பர் ஒன் சூர்யா தான்.. அடுத்த சர்ச்சை!

சென்னை: ஒன்.. ஒன்.. நம்பர் ஒன் என தில் ராஜு பேசியதில் இருந்தே விஜய் ரசிகர்களுக்கும் ரஜினிகாந்த் ரசிகர்களுக்கும் இடையே கடும் மோதல் வெடித்தது. நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ எல்லாம் பாப்பா விளையாட்டு சூர்யா தான் சூப்பர் ஒன் என தற்போது ரஜினிகாந்தின் வசனத்தை போட்டே சூர்யா ரசிகர்கள் அடித்துள்ள போஸ்டர் அடுத்த சர்ச்சையை கிளப்பி உள்ளது.

பல ஆண்டுகள் கழித்து கடந்த 2022ல் சூர்யா நடித்த எதற்கும் துணிந்தவன் படம் தியேட்டர்களில் வெளியானது. ஆனால், அந்த படம் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு வெற்றியை பெறவில்லை.

ஆனால், இந்த ஆண்டு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படும் சூர்யா 42 படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு காரணமாக சூர்யா ரசிகர்கள் இப்போ இப்படியொரு போஸ்டரை அடித்துள்ளனர்.

Super One Suriya posters done by Suriya fans creates another controversy in social media. Already Vijay, Rajinikanth and Ajith fans fight for Number one positions and Super Star positions in social media.