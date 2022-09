சூப்பர்ஸ்டார் பைக் ரைடர் அஜித்.. இமயமலையில் ஏகே 61 ஹீரோயினுடன் பைக் ரைடு.. மஞ்சு வாரியர் பாராட்டு!

சென்னை: ஏகே 61 படத்தில் நடித்து வரும் நடிகை மஞ்சு வாரியர் உடன் நடிகர் அஜித் இமயமலையில் பைக் சாகசத்தில் ஈடுபட்ட போட்டோக்களும், வீடியோக்களும் சோஷியல் மீடியாவில் டிரெண்டாகி வருகின்றன.

இயக்குநர் ஹெச். வினோத் இயக்கத்தில் நேர்கொண்ட பார்வை படத்தில் நடிக்க ஆர்மபித்த நடிகர் அஜித், அவர் இயக்கத்தில் வலிமை படத்தைத் தொடர்ந்து தற்போது ஏகே 61 படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

அந்த படம் இந்த ஆண்டு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அடுத்த ஆண்டு பொங்கலுக்கு வரும் என பேச்சுக்கள் கிளம்பி உள்ளன.

English summary

Manu Warrier tweeted, " Huge thanks to our Super Star Rider Ajith Kumar Sir! Honoured to be joining Adventure Riders India for my first ever two-wheeler road trip! Thank you Ajith Sir for introducing me to suprej and sardar_sarfaraz_khan. Thank you Sir! Thank u #bineeshchandra for joining".