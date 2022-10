ரஜினியை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்ற ராகவா லாரன்ஸ்… பிறந்தநாள் தினத்தில் எடுத்த புது முடிவு

சென்னை: டான்ஸ் மாஸ்டராக தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமாகி நடிகர், இயக்குநர் என கலக்கி வருவபவர் ராகவா லாரன்ஸ்.

ருத்ரன், சந்திரமுகி 2, அதிகாரம் படங்களில் நடித்து வரும் ராகவா லாரன்ஸ் இன்று தனது 46வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார்.

இதனையடுத்து சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினியை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்துப் பெற்ற ராகவா லாரன்ஸ், புதிய முடிவை எடுத்துள்ளதாக ட்வீட் செய்துள்ளார்.

என் வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றம்..ராகவா லாரன்ஸ் திடீர் அறிவிப்பு

English summary

Actor and director Raghava Lawrence are celebrating his 46th birthday today. So he met superstar Rajinikanth to take blessings from him. Raghava Lawrence has shared this photo on his Twitter and has also said that he will distribute food soon.