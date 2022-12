என் இதயத்திற்கு நெருக்கமான படம் “பாபா“..புது பொலிவுடன் வெளியானது டிரைலர்!

சென்னை : சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் பாபா திரைப்படத்தின் டிரைலர் புதுப்பொலிவுடன் வெளியாகி உள்ளது.

2002ம் ஆண்டு சுரேஷ்கிருஷ்ணா இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் கதை,திரைக்கதை எழுதி நடித்த திரைப்படம் பாபா.

இத்திரைப்படத்தில் ரஜினிக்கு ஜோடியாக மனிஷா கொய்ரலா நடித்திருந்தார். மேலும், கவுண்டமணி, எம்.என்.நம்பியார்,நாசர்,ரம்யா கிருஷ்ணன், சுஜாதா, சீமா ஆகியோர் நடித்திருந்தார்கள்.

English summary

Superstar Rajinikanth today said that his 2002 film Baba will always be close to his heart. The film's remastered version is reportedly heading for a re-release on December 12, marking the actor's birthday.