“கோச்சடையான் மாதிரி ஆகிட கூடாதே”… மகளின் இயக்கத்தில் நடிக்க தயங்கும் ரஜினிகாந்த்?

சென்னை: சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் தற்போது ஜெயிலர் படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

ஜெயிலர் படத்தை தொடர்ந்து ரஜினிகாந்த் நடிக்கும் புதிய படங்கள் குறித்து தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

இந்நிலையில், தனது மகள் ஐஸ்வர்யாவின் இயக்கத்தில் ஒரு படத்தில் ரஜினி நடிக்கவுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

Rajinikanth is currently acting in the Jailer movie Directed by Nelson. Anirudh composing the music for this film. In this case, Rajini was committed to two films for Lyca productions. It is said that one film will be directed by Cibi Chakaravarthi and the other by Aishwarya. It has been reported that Rajinikanth hesitated to act under Aishwarya's direction.