கையெடுத்து கும்பிட்ட ரஜினிகாந்த்… ஜெயிலர் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் இருந்து டிரெண்டாகும் போட்டோஸ்

கடலூர்: சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் தற்போது ஜெயிலர் படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கும் ஜெயிலர் படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்து வருகிறார்.

இந்நிலையில், ஜெயிலர் படத்தில் இருந்து ரஜினியின் போட்டோக்கள் வெளியாகி வைரலாகி வருகின்றன.

English summary

Rajinikanth is currently acting in the Jailer movie Directed by Nelson. Anirudh composing the music for this film. In this case, the Jailer shooting spot photos are trending on social media. Jailer shoot currently happening at Cuddalore