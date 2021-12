அட இது படத்துல இல்லையே...மாநாடு சிங்கிள் ஷாட் சீனை வெளியிட்ட தயாரிப்பாளர்

சென்னை : டைரக்டர் வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் சிம்பு நடித்து நவம்பர் 25 ம் தேதி வெளியிடப்பட்ட படம் மாநாடு. அரசியல், த்ரில்லர், டைம் லூப் படமான இந்த படத்தை சுரேஷ் காமாட்சி தயாரித்திருந்தார்.

எஸ்.ஜே.சூர்யா, கல்யாணி பிரியதர்ஷன், பிரேம்ஜி அமரன், கருணாகரன், எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர், வாகை சந்திரசேகர், ஒய்.ஜி.மகேந்திரா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள இந்த படம் அனைவரிடமும் மிகப் பெரிய பாராட்டை பெற்று வருகிறது. ரஜினி துவங்கி அனைத்து பிரபலங்களும் இந்த படத்தை பாராட்டி வருகின்றனர்.

English summary

Producer suresh kamatchi released Maanaadu single shot bottle fight deleted scene. fans excited to see this and celebrated this 24 second video. fans asked that why this mass fight scene was deleted.