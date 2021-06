மாநாடு பற்றிய மாஸ் அப்டேட் வெளியிட்ட தயாரிப்பாளர்...உற்சாகத்தில் சிம்பு

சென்னை : அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படங்களில் ஒன்றாக இருக்கும் சிம்பு நடித்துள்ள மாநாடு படத்தை வெங்கட் பிரபு இயக்கி உள்ளார். இந்த படத்தை சுரேஷ் காமாட்சி, வி ஹவுஸ் ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் என்ற பேனரில் தயாரித்துள்ளார்.

இந்த படத்தில் கல்யாணி பிரியதர்ஷன் ஹீரோயினாகவும், எஸ்.ஜே.சூர்யா வில்லனாகவும் நடித்துள்ளனர். மற்றொரு வில்லனாக மனோஜ் பாரதிராஜா நடித்துள்ளார். அரசியல் த்ரில்லர் படமாக இந்த படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த படத்திற்கு யுவன்சங்கர் ராஜா இசையமைத்துள்ளார்.

English summary

Suresh Kamatchi has been reported that the first single from the movie Maanadu will hit the marquee this Wednesday.