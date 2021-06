சூர்யா 40 பற்றி அடுத்தடுத்த அப்டேட்...டைட்டிலில் சஸ்பென்ஸ் வைத்து அசத்தும் பாண்டிராஜ்

சென்னை : நடிகர் சூர்யா அடுத்தடுத்து பல படங்களில் பிஸியாக நடித்து வருகிறார். படங்களுடன் சேர்த்து கவுதம் மேனன் இயக்கும் நவரசா என்ற வெப் சீரிசிலும் சூர்யா நடிக்கிறார். வெற்றி மாறன் இயக்கும் வாடிவாசல், பாண்டிராஜ் இயக்கும் சூர்யா 40 ஆகிய படங்களிலும் சூர்யா நடித்து வருகிறார். இவற்றில் சூர்யா 40 படம் தான் சமூக வலைதளங்களில் அதிகம் விவாதிக்கப்படும் பொருளாக மாறி உள்ளது.

டூப் போடாமல் சண்டை போட்டேன்.. வீடியோ வெளியிட்ட சமந்தா.. வாவ் என பாராட்டிய கீர்த்தி சுரேஷ், ராஷ்மிகா

இந்த படத்தில் சூர்யாவிற்கு ஜோடியாக, டாக்டர் படத்தில் சிவகார்த்திகேயனுக்கு ஜோடியாக கோலிவுட்டில் அறிமுகமாகி உள்ள பிரியங்கா அருள்மோகன் நடிக்க உள்ளதாக கூறப்பட்டு வந்தது. இந்நிலையில் 2 நாட்களுக்கு முன் பாண்டிராஜின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு இப்படத்தின் மாஸ் போஸ்டர் ஒன்று வெளியிடப்பட்டது.

English summary

director Pandiraj has assured that the title is going to be mass which will come with a pre-announcement.