டிரெண்டிங்கில் கலக்கும் சூர்யா 41...கொண்டாட்டத்தில் ரசிகர்கள்...என்ன காரணம் தெரியுமா?

சென்னை : சோஷியல் மீடியா டிரெண்டிங்கில் திடீரென இன்று #Suriya41 ஹேஷ்டேக் டிரெண்டிங்காகி உள்ளது. இதற்கான காரணம் தெரிந்ததும் உற்சாகத்தில் ரசிகர்கள், கொண்டாட துவங்கி விட்டனர்.

சூர்யா தற்போது டைரக்டர் பாலா இயக்கும் படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் கடந்த ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக கன்னியாகுமரி மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இதனால் படத்தின் அப்டேட் எப்போது வரும் என ரசிகர்கள் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். சூர்யாவின் 2டி என்டர்டைன்மென்ட் நிறுவனம் தயாரித்து வரும் இந்த படத்தில் சூர்யா, கிருத்தி ஷெட்டி உள்ளிட்டோர் நடித்து வருகிறார்கள். ஜி.வி.பிரகாஷ் இசையமைத்து வருகிறார்.

Today Suriya 41 team officially announced that after the successful completion of the 1st schedule of 34 days in Kanyakumari, Suriya 41 is ready for the next stage. The next schedule of 15 days is all set to start in Goa in June after extensive set work.