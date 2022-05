முழுசா பாலா பட ஹீரோவாக மாறிய சூர்யா எப்படி இருக்கார் பாருங்க ...லீக்கான சூர்யா 41 ஸ்டில்

சென்னை : பாலா இயக்கி வரும் சூர்யா 41 படத்தின் பாடல் காட்சி ஸ்டில்கள் இன்டர்நெட்டில் லீக்காகி, செம டிரெண்டாகி வருகிறது. இதில் சூர்யாவின் கெட்அப்பை பார்த்து அனைவரும் ஆச்சரியம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

சூர்யா தற்போது டைரக்டர் பாலா இயக்கி வரும் சூர்யா 41 என தற்காலிகமாக பெயரிடப்பட்டுள்ள படத்தில் நடித்து வருகிறார்கள். சூர்யாவின் 2டி என்டர்டைன்மென்ட் தயாரிக்கும் இந்த படத்திற்கு ஜி.வி.பிரகாஷ் இசையமைக்கிறார். சூர்யாவுடன் கிருத்தி ஷெட்டி முக்கிய ரோலில் நடித்து வருகிறார்.

English summary

Suriya 41 song sequence still leaked in social media. Suriya completely changed as Bala movie hero in different constume. Fans eagerly waiting to know Suriya's role in this movie. From past few months Suriya 41 shooting was going on in Kaniyakumari. But still no update was revealed.