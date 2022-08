சூர்யா 42 படத்துக்கு பூஜை போட்டாச்சு.. சிறுத்தை சிவா இயக்கத்தில் இரண்டு பாகங்களாக உருவாகப் போகுதா?

சென்னை: வணங்கான் படத்தை முடித்து விட்டு இயக்குநர் வெற்றிமாறன் உடன் வாடிவாசல் படத்தை சூர்யா தொடங்குவார் என எதிர்பார்த்த ரசிகர்களுக்கு திடீரென சிறுத்தை சிவா இயக்கத்தில் சூர்யா நடிக்கப் போகும் அறிவிப்பு வெளியாகி இன்பதிர்ச்சி கொடுத்திருக்கிறது.

சென்னையில் இன்று கோலாகலமாக சூர்யா 42 படத்திற்கு பூஜையும் போடப்பட்டுள்ளது.

இந்த படத்திற்கு தேவிஸ்ரீ பிரசாத் இசையமைக்கிறார். பாலிவுட் நடிகை திஷா பதானி ஹீரோயின் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

English summary

Suriya 42 kick starts with a grand Pooja today in Chennai photos out now. Siruthai Siva will direct this movie and Disha Patani will do a lead lady for this Suriya movie talks doing arounds in Industry.