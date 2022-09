பாகுபலி பாதி கேஜிஎஃப் மீதி… 10 மொழிகளில் சூர்யா 42… படு மிரட்டலாக வெளியான மோஷன் போஸ்டர்

சென்னை: சூர்யா தற்போது பாலா இயக்கத்தில் வணங்கான் படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

இதனைத் தொடர்ந்து சூர்யா நடிக்கும் அவரது 42வது படத்தை சிறுத்தை சிவா இயக்குகிறார்.

ஸ்டூடியோ க்ரீன் தயாரிக்கும் சூர்யா 42 படத்தின் மோஷன் போஸ்டர் படு மிரட்டலாக வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Siva is directing Suriya's 42nd film. The motion poster of this film is out now. The film team has announced that the film will be released in 10 languages