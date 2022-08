சூர்யா 42 எத்தனை மொழிகளில் ரிலீஸ் தெரியுமா?... அப்டேட்லயே அலற விடுறாங்க

சென்னை : சூர்யா அடுத்ததாக நடிக்க உள்ள சூர்யா 42 படத்தின் பூஜை நேற்று நடைபெற்றது. அகரம் ஃபவுண்டேஷன் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் படத்தின் டைரக்டர் சிறுத்தை சிவா, இசையமைப்பாளர் தேவிஸ்ரீ பிரசாத், ஹீரோ சூர்யா உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

பாலா இயக்கும் வணங்கான் படத்தின் அடுத்த கட்ட ஷுட்டிங்கை துவக்கவும், வெற்றிமாறன் இயக்கும் வாடிவாசல் படத்தின் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் வேலைகளுக்கும் கூடுதல் அவகாசம் தேவைப்படுவதால் அந்த கேப்பில் சிறுத்தை சிவா உடனான படத்தை முடிக்க சூர்யா முடிவு செய்துள்ளார்.

இந்த படம் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே முடிவு செய்யப்பட்டு, பல காரணங்களால் தொடர்ந்து தள்ளி போய் கொண்டிருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது.இந்த படத்தை ஞானவேல்ராஜ் தயாரிக்கிறார்.

English summary

According to sources, Suriya 42 shooting begins today. This is a PAN Indian Film to be released in 10 languages.Motion Poster Next Week and Formal Announcement soon.irst Schedule in Chennai for 10 Days then Team will move to Goa in Mid-SEP and shoot will happen for 25 days.