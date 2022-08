குழந்தைகளை போட்டோ எடுக்காதீங்க ப்ளீஸ்.. மும்பையில் சூர்யா, ஜோதிகா வைத்த கோரிக்கை!

மும்பை: நடிகர் சூர்யா மற்றும் ஜோதிகா தங்களது குழந்தைகளுடன் மும்பைக்கு சென்றுள்ளனர்.

இந்நிலையில், பெரிய ஹோட்டல் ஒன்றில் இருந்து சூர்யா மற்றும் ஜோதிகா வெளியேறுவதை அறிந்த புகைப்படக்கலைஞர்கள் அவர்களை போட்டோ எடுக்க அணுகினர்.

குழந்தைகளை மட்டும் போட்டோ எடுக்காதீங்க என சூர்யா மற்றும் ஜோதிகா கேட்டுக் கொண்டது பாலிவுட் ரசிகர்களை ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

English summary

Kollywood actors Suriya and Jyotika spotted at Mumbai with their kids and they requests to paparazzi please don't click our kids. After Surya and Jyotika gives pose for paparazzi.