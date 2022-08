டில்லி vs ரோலக்ஸ் சண்டையெல்லாம் வீட்டிலேயே நிறைய போட்டுட்டோம்.. சூர்யா, கார்த்தியின் செம பேச்சு!

சென்னை: இயக்குநர் முத்தையா இயக்கத்தில் கார்த்தி, அதிதி ஷங்கர் நடித்துள்ள விருமன் படத்தின் டிரைலர் மற்றும் இசை வெளியீட்டு விழா நேற்று மதுரையில் கோலாகலமாக நடைபெற்றது.

மூத்த இயக்குநர் பாரதிராஜா, இயக்குநர் ஷங்கர், சூர்யா, கார்த்தி, அதிதி ஷங்கர் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

நிகழ்ச்சியின் ஹைலைட்டே நடிகர்கள் சூர்யா, கார்த்தி இருவருமே ஒரே சமயத்தில் மேடை ஏறி பேசியது தான்.

English summary

Suriya and Karthi talked about Dilli and Rolex fight at their home on Viruman Trailer and Audio launch stage. Fans are eagerly waiting for their clash at on screens, the kollywood brothers will give that visual treat to their audience soon.