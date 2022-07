வாவ்...ரோலக்ஸ் ஸ்வாக்...அசத்தலாக வெளியான சூர்யா பிறந்தநாள் சிடிபி

சென்னை : நடிகர் சிவக்குமாரின் முத்த மகனான சூர்யா, நேருக்கு நேர் படத்தின் முலம் சினிமாவிற்கு அறிமுகமானார். பல படங்களில் நடித்தாலும் டைரக்டர் பாலா இயக்கிய நந்தா படம் தான் சூர்யாவிற்கு முதல் கமர்ஷியல் வெற்றியை கொடுத்தது.

நந்தாவை தொடர்ந்து காக்க காக்க, பிதாமகன் போன்ற படங்கள் சூர்யாவின் இமேஜை ஆக்ஷன் ஹீரோவாக உயர்த்தின. பல கமர்ஷியல் வெற்றி படங்களைக் கொடுத்த சூர்யா, கொரோனா சமயத்தில் ஒட்டுமொத்த உலகமே முடங்கி இருந்த சமயத்தில் சூரரைப் போற்று படத்தை ஓடிடி.,யில் ரிலீஸ் செய்து அதிலும் வெற்றி பெற்றார்.

சூரரைப் போற்று படம் 30 க்கும் மேற்கொண்ட சர்வதேச விருதுகளை வென்று, ஆஸ்கார் வரை சென்றது. அதைத் தொடர்ந்து ஜெய்பீம் படமும் ஓடிடி.,யில் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டு, சர்வதேச கவனத்தை ஈர்த்தது. சூர்யா படத்திற்கு ஆஸ்கார் கிடைக்கவில்லை என ரசிகர்கள் கவலை அடைந்தனர். ஆனால் தற்போது ஆஸ்கார் அகாடமியே உறுப்பினராக சேர வர சூர்யாவிற்கு சமீபத்தில் அழைப்பு விடுத்துள்ளது.

English summary

Suriya's 47th Birthday to be celebrated on July 23rd. Part of Suriya's birthday celebration, CDP released today. Fans and celebrities shared and celebrates this CDP. All are get ready for celebrating Suriya's birthday.