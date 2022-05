விரைவில் சூர்யா 41 ஷுட்டிங்...கன்ஃபார்ம் செய்த சூர்யா...இப்படியா கிளப்பி விடுவீங்க?

சென்னை : டைரக்டர் பாலா இயக்கும் சூர்யா 41 படம் பாதியிலேயே நிறுத்தப்பட்டதாக சோஷியல் மீடியாவில் தீயாய் தகவல் பரவிய நிலையில், சூர்யா 41 ஷுட்டிங் விரைவில் துவங்கப்பட உள்ளதாக சூர்யாவே ட்வீட் போட்டுள்ளார்.

பிதாமகன் படத்திற்கு பிறகு கிட்டத்தட்ட 18 ஆண்டுகள் கழித்து சூர்யா - பாலா மீண்டும் புதிய படத்தில் இணைந்துள்ளனர். சூர்யாவின் 41 வது படமாக உருவாக்கப்பட்டு வரும் இந்த படத்தை சூர்யாவின் 2டி என்டர்டைன்மென்ட் தான் தயாரிக்கிறது. ஜி.வி.பிரகாஷ் இசையமைத்து வருகிறார்.

இதயத்தில் கோளாறு.. பிரபல காமெடி நடிகர் போண்டா மணி ஓமந்தூரார் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதி

English summary

Recent days rumors around the social media that Suriya - director Bala's Suriya 41 movie dropped after disagreement between them. But today Suriya confirmed that Suriya 41 shooting will resume soon. After Suriya's tweet #Suriya41 hastag becomes trending in social media.