புதுசா சொகுசு கார் வாங்கிய சுதா கொங்கரா.. ஃபர்ஸ்ட் யாரு ஓட்டுறா பாருங்க.. டிரெண்டாகும் பிக்ஸ்!

சென்னை: இறுதிச்சுற்று, சூரரைப் போற்று என இரு தரமான சம்பவங்களை செய்துள்ள இயக்குநர் சுதா கொங்கரா புதிதாக ஆடி கார் ஒன்றை வாங்கி உள்ளார்.

புதிதாக சொகுசு கார் வாங்கிய சுதா கொங்கரா இயக்குநர் மணிரத்னம், நடிகர் சூர்யா மற்றும் இசையமைப்பாளர் ஜிவி பிரகாஷ் உடன் முதல் ரைடு போன புகைப்படங்களை தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் பதிவிட்டு மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தி உள்ளார்.

அதன் புகைப்படங்களை சூர்யா ரசிகர்கள் சோஷியல் மீடியாவில் காட்டுத் தீ போல ஷேர் செய்து வருகின்றனர்.

English summary

Suriya drives Sudha Kongara's new Luxury Car. Soorarai Pottru director happy about her new car and went on a super ride with Maniratnam, Suriya and GV Prakash photos trending in social media.