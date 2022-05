என்னடா நடக்குது இங்க...அண்ணாச்சி பட அப்டேட் போட்டா சூர்யா ஃபேன்ஸ் ரீட்வீட் பண்ணுறாங்க

சென்னை : தி லெஜண்ட் சரவணா ஸ்டோர்ஸ் அண்ணாச்சி படத்தின் அறிவிப்பை சூர்யா ஃபேன்ஸ் ரீட்வீட் செய்து, டேக் செய்து வருகிறார்கள். இது முதலில் அனைவரையும் குழம்ப வைத்தாலும், விஷயம் தெரிந்ததும் அனைவரும் விழுந்து விழுந்து சிரித்து வருகின்றனர்.

லெஜண்ட் சரவணன் ஹீரோவாக அறிமுகமாகும் படம் தி லெஜண்ட். ஜெடி- ஜெர்ரி இயக்கும் இந்த படத்தில் லெஜண்ட் சரவணன், ஊர்வசி ரெளதேலா, கீதிகா, விவேக், பிரபு உள்ளிட்டோர் முக்கிய ரோலில் நடித்துள்ளனர். லெஜண்ட் சரவணன் தயாரித்துள்ள இந்த படத்திற்கு ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் இசையமைத்துள்ளார்.

விரைவில் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ள இந்த படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் மற்றும் மோஷன் போஸ்டர் சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்டது. சையின்ஸ் ஃபிக்சன் படமாக எடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த படத்தில் ஊர்வசி ரெளதேலா மைக்ரோபயோலஜிஸ்ட் ரோலில் நடத்துள்ளார். இந்த படம் விரைவில் ரிலீஸ் செய்யப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இது லெஜண்டின் வாடிவாசல்.. ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் இசையில் எப்போ ரிலீசாக போகுது தெரியுமா?

English summary

Legend Saravanan starred The Legend movie second single Vaadivasal song will be released on May 20th. Suriya fans retweet this announcement. They shared #Vaadivasal hastag. Netizens surprised of this. They thinked this was Suriya's Vaadivasal movie annnouncement.