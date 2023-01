சண்டையை ஸ்டார்ட் பண்ண சூர்யா ரசிகர்கள்.. முழுசா எல்சியூ உருவாகுமான்னே தெரியலையே.. என்ன ஆச்சு?

சென்னை: நடிகர்கள் ஒன்றாக இணைந்து நடிக்க நினைத்தாலும் அவர்களின் ரசிகர்கள் அதுக்கு பெரிய தடையாக மாறிவிடுவார்கள் என்பது சமீப காலமாக வெளிப்படையாகத் தெரிகிறது.

தளபதி 67 படம் எல்சியூவிற்குள் வர வேண்டும் என சில ரசிகர்களும், ஸ்டாண்ட் அலோன் படமாக வரவேண்டும் என பெருவாரியான விஜய் ரசிகர்களே விரும்பி வருகின்றனர்.

அதற்கு காரணம் விக்ரம் படத்தில் கடைசி சில நிமிடங்கள் வந்த சூர்யாவால் தான் படமே ஹிட்டாச்சு என சூர்யா ரசிகர்கள் டிரெண்ட் செய்தது தான். தளபதி 67 படம் தனிப்படமா? எல்சியூ படமா என்பது இன்னமும் கன்ஃபார்ம் ஆகாத நிலையில், #EmperorOfLCURolex என்கிற ஹாஷ்டேக்கை டிரெண்ட் செய்து மீண்டும் சண்டையை ஸ்டார்ட் செய்துள்ளனர்.

