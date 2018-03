 »   »  இன்னோவா காரை பரிசளித்த சூர்யா: எமோஷனல் ஆன அன்பான இயக்குனர் #TSK

Yaar enna sonnalum Anbaagavae iruppom 😍

ThankU @Suriya_offl sir for this priceless Anbu & kind gesture 😢😇😍



It takes a big heart to encourage a beginner like me😢

Not sure if I deserve this much love frm u sir!

ThankU for the opportunity & this moment😍🤗 @rajsekarpandian 😇 pic.twitter.com/0InxVguPdS