ஒருத்தரை ஒருத்தர் மனசை புரிஞ்சிக்கிட்டு வாழணும்.. ரசிகர் திருமணத்திற்கு போனில் வாழ்த்திய சூர்யா!

சென்னை: நடிகர் சூர்யா தனது ரசிகர் ஒருவரின் திருமணத்தில் கலந்து கொள்ள முடியாத நிலையில், போன் பண்ணி வாழ்த்தி உள்ளார்.

புதுமண தம்பதியினருக்கு வாழ்த்துக்களை தாண்டி நடிகர் சூர்யா வாழ்க்கைக்கு தேவையான அட்வைஸ் சொன்னது ரசிகர்களின் கவனத்தை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது.

தொடர்ந்து தனது ரசிகர்களுடன் நெருங்கிய தொடர்பில் நடிகர் சூர்யா இருந்து வருவதை அடிக்கடி பார்க்க முடிகிறது.

"உன் கால்களை துண்டிக்க அனுமதிக்க மாட்டோம்": காவிரி கரையோரம் வைரமுத்து தீட்டிய பொன்னி நதி கவிதை

English summary

Suriya calls to his fan and convey his marriage wishes and gives a valuable advise too his fan grabs fans attetion. They trending the video in social media.