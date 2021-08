மீண்டும் ஜோடி சேரும் சூர்யா – கீர்த்தி சுரேஷ்...டைரக்டர் யாருன்னு கேட்டா அசந்துடுவீங்க

சென்னை : திறமையான நடிகர்கள், அழகான ஜோடி என பெயர் வாங்கியவர்கள் சூர்யாவும், கீர்த்தி சுரேஷும். இவர்கள் இருவரும் இணைந்து 2018 ல் வெளியான தானா சேர்ந்த கூட்டம் படத்தில் நடித்திருந்தனர். விக்னேஷ் சிவன் இயக்கிய இந்த படம் சூப்பர்ஹிட் பொழுதுபோக்கு படமாக அமைந்தது.

அந்த படத்தில் இவர்கள் இருவரிடையேயான காதல் காட்சிகள் மிகவும் ரசிக்கப்பட்டது. பாடல் காட்சிகளில் இவர்களின் ரொமான்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி பெரிய அளவில் பேசப்பட்டது.

suriya and keerty suresh reunite together in bala's new film. end of this year, bala's new film with suriya will start. this film also produced by suriya's 2d entertainment.