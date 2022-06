இதுலையும் சூர்யா தான் நம்பர் ஒன்...ஒரே ஒரு போட்டோவால் எங்கேயோ போயிட்டாரே

சென்னை : கோலிவுட்டிலேயே தற்போது அதிகமாக பேசப்படும், கொண்டாடப்படும் ஹீரோ ஆகி விட்டார் சூர்யா. சூரரைப் போற்று, ஜெய்பீம், எதற்கும் துணிந்தவன் என வரிசையாக ஹிட் கொடுத்து திரும்பி பார்க்க வைத்து வருகிறார் சூர்யா.

எதற்கும் துணிந்தவன் படத்தின் வெற்றிக்கு பிறகு சூர்யாவை ரசிகர்கள் வேற லெவலில் கொண்டாடி வருகின்றனர். இவரின் அடுத்தடுத்த படங்களும் அனைவரின் ஆர்வத்தையும் தூண்டி வருகின்றன.

அனைவரும் வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் சூர்யா நடிக்க போகும் வாடிவாசல் படத்தில் கவனம் செலுத்துக் கொண்டிருக்கையில், யாரும் எதிர்பாராத விதமாக விக்ரம் படத்தில் கெஸ்ட் ரோலில் நடித்து அதிர வைத்தார்.

English summary

Recently Kamal gifts Rolext watch to Suriya. He posted this photos in his instagram page. Now this single post receives 2 million likes. Suriya was the first south indian star who reached this milestone. Now Suriya had 4.7 million Followers in instagram