என்ன மனுஷன்ய்யா இவரு...வைர பரிசை திருப்பிக் கொடுத்த சூர்யா...யாருக்கு தெரியுமா?

சென்னை : கொம்பன் பட டைரக்டர் முத்தையா இயக்கத்தில் கார்த்தி நடித்த விருமன் படம். இந்த படம் ஆகஸ்ட் 11 ம் தேதி ரிலீஸ் செய்யப்பட்டு ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. இந்த படத்தை சூர்யாவின் 2டி என்டர்டைன்மென்ட் தயாரித்திருந்தது.

கார்த்தி, அதிதி ஷங்கர், பிரகாஷ் ராஜ், ராஜ்கிரண், சரண்யா, சூரி உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள இந்த படத்திற்கு யுவன்சங்கர் ராஜா இசையமைத்துள்ளார். ச சென்டிமென்ட், ஆக்ஷன், காமெடி கலந்த படமாக விருமன் உருவாக்கப்பட்டது.

'விருமன்' விமர்சன ரீதியாகவும், வசூல் ரீதியாகவும் புதிய சாதனை படைத்து வருகிறது. படத்தின் வெற்றியை கொண்டாடும் விதமாக படக்குழுவை சேர்ந்த அனைவருக்கும் படத்தின் விநியோகஸ்தர் சக்திவேலன் பரிசு வழங்கி கெளரவித்தார்.

Viruman team celebrates its grand success and collection record. Movie distributor gifted diamond to movie team including Suriya who was the producer of the movie. But in the same stage Suriya returned the gift to distributor as return gift.This video goes viral in social media.