திருடனுங்க இல்லாத ஜாதி இருக்கா? சூர்யாவின் ஆவேச வசனத்துடன் தெறிக்கும் ஜெய் பீம் டீசர்!

சென்னை: நடிகர் சூர்யாவின் நடிப்பில் உருவாகி உள்ள ஜெய் பீம் படத்தின் ஆக்ரோஷமான டீசர் தற்போது வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

இயக்குநர் ஞானவேல் இயக்கத்தில் சூர்யா மற்றும் ஜோதிகா இணைந்து தயாரித்துள்ள ஜெய் பீம் திரைப்படம் ஒடிடி ரிலீசாக அமேசான் பிரைமில் வெளியாக உள்ளது.

பழங்குடியின மக்களின் வழக்கு ஒன்றை திரைக்கதையாக உருமாற்றி இயக்குநர் ஞானவேல் இந்த படத்தை இயக்கி உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

சூர்யாவின் ஜெய் பீம் படத்தோட டீசர்... இன்று வெளியிடறாங்க!

English summary

Suriya’s bold and power packed Jai Bhim teaser out now. Suriya done a Lawyer avatar in this film and it will release at Amazon Prime on November 2.