எதற்கும் துணிந்தவன் பார்த்து விட்டு சூர்யா மகள் என்ன சொல்லிருக்கார் தெரியுமா ?

சென்னை : பாண்டிராஜ் இயக்கத்தில் சூர்யா நடித்த எதற்கும் துணிந்தவன் படம் மார்ச் 10 ம் தேதி ரிலீசானது. இந்த படம் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றள்ளது. பாசிடிவ் விமர்சனங்களை மட்டுமே இந்த படம் பெற்றுள்ளதாக ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

விமர்சகர்களும் கூட சூர்யா, பிரியங்கா அருள்மோகன் ஆகியோரின் நடிப்பை பாராட்டி உள்ளனர். எதற்கும் துணிந்தவன் படத்தை போலீசாரே ப்ரொமோட் செய்வதாக கூறியதாக கூட எதற்கும் துணிந்தவன் டீம் ட்விட்டர் ஸ்பேசில் பேசிய போது கூறியது. ஆபாச வீடியோக்களை எதிர்கொள்ள சூர்யா-பிரியங்கா பேசும் அந்த சீனை பலரும் பாராட்டியதாக கூறினர்.

English summary

In his recent interview Suriya shared about his daughter Diya and son Dev's reaction after watching Etharkkum Thunindhavan. His children liked etharkkum thunindhavan very much.