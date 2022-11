சூர்யாவுடன் மீண்டும் இணையும் ஜெய் பீம் இயக்குநர்… இந்த முறை என்ன கதைன்னு தெரியுமா?

சென்னை: சூர்யா நடிப்பில் கடந்தாண்டு வெளியான 'ஜெய் பீம்' திரைப்படம் ரசிகர்களிடம் மிகப் பெரிய வெற்றிப் பெற்றது.

தசெ ஞானவேல் இயக்கிய இந்தப் படம் 1993ல் நடந்த உண்மை சம்பவத்தை பின்னணியாக கொண்டு உருவாகியிருந்தது.

இந்நிலையில், சூர்யா - தசெ ஞானவேல் கூட்டணி விரைவில் இன்னொரு படத்தில் இணையவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Suriya’s next film with director TJ Gnanavel. produced by Suriya’s 2D Entertainment. This film shoot is to go on floors on March 2023. Before this combo success in Jai Bhim film was a super hit.